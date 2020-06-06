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Изготовление мебели по индивидуальным проектам

+7 (922) 739-23-86

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По немецкой технологии

Мебель

в Челябинске на заказ

Установка через 14 дней
с гарантией 10 лет

Рассчитать стоимость за 30 секунд
Рассчитать стоимость за 29 секунд

Ответьте на 8 вопросов и получите расчет стоимости и подарок за экономию нашего времени

Мебель по системе "Всё включено"

Без лишних затрат, все услуги уже входят в стоимость мебели

Мебель в Челябинске на заказ от производителя

Выезд замерщика

Мебель в Челябинске на заказ от производителя

3D дизайн проект

Мебель в Челябинске на заказ от производителя

Доставка на объект

Мебель в Челябинске на заказ от производителя

Монтаж "Под ключ"

Мебель в Челябинске на заказ от производителя

Рассрочка 0% на 24 мес.

Мебель в Челябинске на заказ от производителя

Индивидуальный дизайн

Мебель в Челябинске на заказ от производителя

Подъем на этаж

Мебель в Челябинске на заказ от производителя

Клининг после монтажа

ПРИМЕРЫ ТОГО, ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ

Примеры лучшей мебели в Челябинске

01

Кухни

01

Кухни

02

Шкафы Купе

03

Детская мебель

04

Прихожие

05

Мебель для спальни

06

Мебель для детских садов

07

Мебель для школ

08

Мебель для офиса

Мебель в Челябинске на заказ от производителя

Пригласите на замер
ДИЗАЙНЕРА - КОНСТРУКТОРА
Это абсолютно БЕСПЛАТНО

Мебель в Челябинске на заказ от производителя

Покажем образцы материалов

Мебель в Челябинске на заказ от производителя

Предложим дизайн под стиль ремонта

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Расскажем, как использовать пространство вашего помещения

Мебель в Челябинске на заказ от производителя

Сделаем 3D дизайн-проект мебели

Мебель в Челябинске на заказ от производителя

Подберем лучшее решение в рамках бюджета

Александр

Дизайнер - конструктор

Оставьте свой контактный номер

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10%

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА
на любую МЕБЕЛЬ
ПЕНСИОНЕРАМ И БЮДЖЕТНИКАМ

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14 лет производим и устанавливаем МЕБЕЛЬ по индивидуальным проектам

Изготовим любую корпусную мебель в вашу квартиру или дом

Ключевые сотрудники компании

Мебель в Челябинске на заказ от производителя

Руководитель

Максим

Личная ответственность
перед каждым клиентом

Мебель в Челябинске на заказ от производителя

Дизайнер - конструктор

Александр

Замер, расчет и 3D дизайн

Мебель в Челябинске на заказ от производителя

Начальник производства

Валерий

Отвечает за качество
каждого проекта

Мебель в Челябинске на заказ от производителя

Мастер монтажной бригады

Сергей

Чистая, аккуратная установка

Пройдите тест за 30 секунд и узнайте стоимость мебели

Вы экономите время менеджера - мы экономим Ваши деньги!

Мебель в Челябинске на заказ от производителя
Мебель в Челябинске на заказ от производителя

Ответьте на 8 вопросов и получите
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Записаться на замер

ВСЕГО 5 ШАГОВ ДО ГОТОВОй мебели

Изготовим мебель индивидуально, под ваш интерьер

Мебель в Челябинске на заказ от производителя

1

Шаг

Заявка на сайте

Вы оставляете заявку на сайте или связываетесь с нами по телефону

Оставить заявку
Оставить заявку
Мебель в Челябинске на заказ от производителя

2

Шаг

Замеры и расчёт

Бесплатный выезд замерщика и разработка 3D дизайн-проекта с составлением предварительной сметы

Мебель в Челябинске на заказ от производителя

3

Шаг

Договор

После согласования
дизайн-проекта и утверждения сметы, заключаем договор

Мебель в Челябинске на заказ от производителя

4

Шаг

Производство

Мы производим Вашу Мебель по немецкой технологии на европейском оборудовании

Мебель в Челябинске на заказ от производителя

5

Шаг

Доставка и Сборка

Доставка и сборка за 1 день. Клининг после монтажа. Все услуги уже включены в стоимость.

Нашу МЕБЕЛЬ можно
КУПИТЬ В РАССРОЧКУ

Никаких первых взносов и комиссий!
ОФОРМЛЯЙТЕ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ
РАССРОЧКУ ДО 24 МЕСЯЦЕВ

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0%

Первый взнос

0%

Переплаты

24

Месяца

Часто задаваемые вопросы

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в течении 10 минут

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и Согласие на обработку персональных данных

КОНТАКТЫ

Телефон:

+7 (922) 739-23-86

Адрес:

г. Челябинск ул. Енисейская 59/2а

Время работы:

Пн - Вс, с 9:00 до 21:00

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Изготовление мебели по индивидуальным проектам

+7 (922) 739-23-86​

ПЕРЕЗВОНИМ ЗА 3 МИНУТЫ

Ежедневно с 9:00 до 21:00

Политика конфиденциальности

Копирование материалов и сайта запрещено

В какой бюджет вы хотели бы уложиться?

До 50 т.р.
50 т.р. - 100 т.р.
100 т.р. - 150 т.р.
150 т.р. - 200 т.р.
Свыше 200 т.р.
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Бутылочница

Мойка нержавейка

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Какая общая длина кухонного гарнитура в метрах?

1 метр
1.5 метра
2 метра
2.5 метра
3 метра
3.5 метра
4 метра
Больше 4 метров
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Интересует ли Вас рассрочка или кредит?

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Гребенки-ограничители

Гребенки-ограничители

Москитная сетка

Москитная сетка

Детский замок

Детский замок

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Укажите условия доставки и монтажа

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Какая мебель вас интересует?

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Шкаф Купе на заказ

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Boyard (Россия)

Hettich (Германия)

Blum (Австрия)

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Выберете материал фасадов

ЛДСП
Нужен совет
МДФ пленка ПВХ
МДФ крашенный (эмаль)

Шпон
Массив
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Какой тип кухни планируется?

Прямой

Г-образный

П-образный

С островом

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Материалы какой ценовой категории включить в расчет стоимости?

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Наш специалист свяжется
с Вами в ближайшее время

Нажимая на кнопку, вы принимаете Положение и Согласие
на обработку персональных данных